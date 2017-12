El sexo ayuda a regenerar las neuronas

Toda la vida nos han dicho que nacemos con cierta cantidad de neuronas que hay que ejercitar, pues si no, y con el paso de la edad, se van degradando y muriendo.

No obstante, hay científicos como Sandrine Thuret, neurocientífica del King’s College de Londres, que afirman que el hipocampo puede fabricar nuevas neuronas para reemplazar otras, lo que se llama neurogénesis adulta.

La buena noticia es que podemos hacer varias cosas para estimular la regeneración neuronal y entre ellas está tener sexo.

Su teoría es similar a otra publicada en 2013 en la National Library of Medicine National Institutes of Health, donde se postula que elhipocampo produce neuronas cuando el cuerpo tiene sexo de forma frecuente. No definen a frecuencia.

Otras actividades que ayudan a mantener nuestra salud mental son el ejercicio aeróbico y en este caso, basta caminar a buen ritmo 30 minutos diarios, cinco veces por semana.

Pablo Irimia, neurólogo de la Clínica Universidad de Navarra y vocal de la Sociedad Española de Neurología (SEN), agregó a El País de España, que la dieta mediterránea, planes hipocalóricos y alimentos ricos en antioxidantes (como té verde y uvas rojas) , contribuyen a evitar la degeneración celular.

Mantener el estrés y la ansiedd bajo control también ayuda a mantener la salud del cerebro. Científicos de la Universidad de Oregon, especifican que mantener unos minutos la mente en blanco (meditación), es un aporte.

Y algo conocido y clave es mantener la mente activa. Aprender cosas nuevas activa diferentes zonas del cerebro. "No se trata únicamente de leer mucho, sino también de mantener una interacción social habitual y estimular al cerebro constantemente”, explicó Irimia, apuntando que en ese aspecto, socializar es siempre importante.