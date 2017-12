Seis tips para disfrutar Navidad y Año Nuevo sin subir de peso

17.12.2017 Es importante que no dejes de comer tus colaciones durante el día, para no llegar con ansiedad y hambre al final de la jornada. Puedes disfrutar sin privarte de nada, pero con mesura.

Se aproxima la Navidad y el Año Nuevo, dos fechas en las que es muy complejo seguir la dieta al pie de la letra con tanto cóctel, picoteo y ricos postres a disposición.

Para no desajustar tanto el organismo en estas fiestas, Paulina Hernández, nutricionista y jefa del Programa Vivir Bien de Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos, recomendó no engañarse a sí mismo: "Un antojito hoy, sumado al de mañana y pasado ya no es una excepción”.

Estas son algunos tips para que puedas disfrutar sin tanto sentimiento de culpa:

por lo general la cena en ambas fechas es mucho más tarde que lo acostumbrado y por lo mismo, será necesario medir la cantidad de comida. Hay que mantener la ración que uno está acostumbrado.

2- Preparaciones más sanas: pan de pascua, cola de mono, el pavo al horno y los postres son preparaciones que muchas veces se hacen en casa, por lo mismo se pueden hacer más saludable. Por ejemplo, el pan de pascua se puede hacer con huevos, aceite de oliva, estevia, harina integral, harina de avena, frutos secos y chia.

3- Cumplir con las comidas esos días: no por la comida de la noche y el picoteo se debe comer menos durante el día. Al contrario, reparte el alimento como corresponde para no llegar con ansiedad y tanta hambre a la noche.

el plato principal es preferible acompañarlo con ensaladas que generen saciedad. En el picoteo es preferible elegir palitos de zanahoria, apio o pepino y ceviches, además de los frutos secos. En el postre, puedes decir que sí a las frutas de estación como guindas, piña, sandía o frutillas.

ayuda a la función digestiva y provoca un estado de saciedad y es una manera de que la sed no sea una excusa para tomar más de un trago.

6- Cuidar el consumo de alcohol: no te quedes fuera de los brindis, pero tampoco abuses de ellos. El mango sour y pisco sour son las opciones con más cantidad de azúcar, por eso es mejor optar por el espumante, que tiene un contenido mucho más bajo que otros tragos. Es recomendable ingerir como máximo dos copas.