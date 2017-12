Manifestantes piden a José Antonio Kast que se retire del Estadio Nacional y lo acusan de intervencionismo

17.12.2017 El ex candidato presidencial cumple con su rol de apoderado. La situación se volvió tensa y militares que resguardan el local debieron intervenir. La mesa estuvo cerrada por más de 20 minutos hasta que se calmara la situación.

El excandidato presidencial José Antonio Kast es uno de los apoderados de mesa de la candidatura de Sebastián Piñera en el Estadio Nacional. Pasado el medio día la jornada en su mesa se volvió tensa luego que un grupo de personas se aglomerara para increparlo.

Las personas lo acusaron de presunto intervencionismo electoral y le pidieron que se retirara del local de votación. Según La Tercera , fue la abogada Julia Urquieta quien lo acusó de presunto intervencionismo dentro del local de votación en primer lugar, luego que él asistiera a una votante.

Frente a la situación, Kast se defendió y aseguró que sólo intentó ayudar a una persona con problemas de movilidad. "En ningún minuto quise pedirle que sufragara por Piñera", sentenció el excandidato.

Los militares que resguardan el local debieron intervenir en la situación y la mesa estuvo cerrada por más de 20 minutos. Kast acusó también que varias personas lo insultaron.

Después de haber emitido su voto en la mañana, el excandidato presidencial confesó que por los recorridos que ha hecho por Chile, "Piñera va a ganar estas elecciones por una diferencia estrecha, pero ganará".

Agregó que su presencia en el local de votación se debe a que en las elecciones pasadas se entregaron votos doblados. "Eso no se puede hacer y cuando la gente se devolvía a cambiar el voto no dejaban una constancia los vocales, es bueno que hayan ahora apoderados de ambos comandos para constatar que eso no ocurra", sentenció