Todo era una broma: vocal que se burló en el conteo de votos de Guillier reconoció que no tenía enfermedad

Un vocal de mesa del Estadio Bicentenario de La Florida generó polémica en el conteo de los votos el pasado domingo. Diego Amthauer contaba las menciones de Alejandro Guillier en un tono bastante burlesco y los presentes se enojaron al considerarlo una falta de respeto.

La situación se volvió tensa en la mesa 192 y los adherentes al periodista se enojaron. Fue en eso que el vocal de mesa dijo que tenía un problema a las cuerdas vocales y no era su culpa hablar así.

"Toda la gente me dice que apoyo a Piñera, burlándome de Guillier, yo no me burlo de nadie, soy imparcial, yo así hablo (...) se burlaron de mí por mis problemas con las cuerdas vocales, quiero seguir leyendo, sólo quiero seguir haciendo mi trabajo y que no se burlen de mí", sostuvo el pasado domingo.

Sin embargo, hoy confesó que todo había sido una broma y en realidad no tiene ningún problema. En entrevista con 24 Horas , el barbero y estilista profesional, relató la verdad sobre su conducta.

"Todo fue una actuación, yo no tengo problemas a las cuerdas vocales, sólo me hice el payaso, quise dejar la embarrada, quiero pedir disculpas a toda la gente que se sintió mal", confesó.

El joven dijo que había mantenido su actuación en todo momento por temor a ser detenido.