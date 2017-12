Fraude en Carabineros: Fiscalía investiga préstamo de $15 mil millones solicitado a BancoEstado

El Ministerio Público agregó una nueva arista de investigación al millonario fraude al interior de Carabineros de Chile, también conocido como Pacogate.

Esta vez el fiscal Eugenio Campos está indagando sobre un préstamo de $15 mil millones que habría solicitado por el Departamento de Bienestar de Carabineros al BancoEstado.

El dinero serviría para pagar una deuda con la Mutualidad de Carabineros, encargada de los seguros de los funcionarios castrenses.

Con ello, el trámite financiero habría sido gestionado tres meses antes de que el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, sacara a la luz los hechos.

Si bien el crédito no se concretó, todo surgió de la sospecha de una reunión que tuvo el coronel (r) Fernando Pérez, formalizado en el fraude, con el general Manuel Letelier, jefe del Departamento de Bienestar en ese entonces.

Según precisó Letelier,“llamé a mi compañero de promoción Fernando Pérez Barría, él sabe de números, él me fue a ver a la oficina, ubicada en la dirección de Bienestar, en el mismo edificio Norambuena, el mismo edificio de la Dirección de Finanzas. Hablamos de varias cosas, de hecho aproveché de preguntarle sobre este estudio de un crédito por $ 15 mil millones, a lo cual él me indicó que no tenía certeza absoluta del préstamo, algo de que no había experiencia sobre eso. No me habló de bondades del crédito, estábamos sólo los dos, no había nadie más”, consignó La Tercera.

Con esta pista, la fiscalía interrogó a los ejecutivos del banco en calidad de testigos. Entre ellos a María Verónica Hevia, gerenta de la banca institucional del BancoEstado.

“Comenzamos también a analizar el tema y recordando qué otras situaciones pudieran llamar la atención, lo que surgió de un préstamo que estaba aprobado por $ 15 mil millones a área de Bienestar, pero que nunca se cursó, es decir, nunca se entregaron los recursos al solicitante”, dijo al Ministerio Público

Según precisó La Tercera, fuentes del caso señalaron que los oficiales que gestionaron el préstamo, que ya han declarado ante el fiscal, no hicieron efectivo el préstamo porque advertían que el escándalo del fraude estaba por conocerse.