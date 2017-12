Rafael Garay deberá volver a prisión preventiva a Capitán Yáber, luego que la Octava Sala de la Corte de Apelaciones determinara que existe peligro de fuga.

El 11 de diciembre el ingeniero comercial abandonó la cárcel, luego que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago aceptara cambiar la medida cautelar por arresto domiciliario.

Las víctimas de la estafa se mostraron contrarios a esa medida y pidieron revocarla.

Marlene de la Fuente, esposa del periodista Iván Valenzuela, dijo ayer a "Bienvenidos" que "la plata no es mi gran interés hoy en día. Los $76 millones no son lo primordial ni lo más importante. Para mí hoy día lo más importante es que se haga justicia, que esta persona pague, vuelva a esperar su juicio en la cárcel, porque es una persona que, como ya lo he dicho anteriormente, a mí parecer es peligroso".

Garay está imputado por estafas reiteradas que alcanzan $1.800 millones y por apropiación indebida.