Benito Baranda no se haría cargo del Sename: “Es majadera la insistencia"

El coordinador del Estado para la visita del Papá a Chile y presidente ejecutivo de América Solidaria, Benito Baranda , calificó como "majadera la insistencia" en proponerlo como el titular del Sename en el próximo gobierno.La idea la lanzó el senador electo y ex presidenciable, Felipe Kast en las primarias y la siguió repitiendo hasta hoy. Según contó Baranda, él le pidió que no lo siguiera nombrando."No estoy disponible. Me he formado en el mundo de las organizaciones sociales que son fundamentales para nuestra democracia. Estoy siempre disponible para funcionar en comisiones, pero no en política”, dijo en radio Universo También comentó la impresión de los funcionarios del Sename, quienes opinaron que si accediera, se lo “iban a comer vivo” “La presidenta del Sename tiene toda la razón. Yo no soy una persona que está metida en esa fuerte tensión política y antes de decidir qué persona se va a ir al Sename, lo que tienen que hacer es ponerle suma urgencia a los proyectos de reforma a las políticas de menores. Eso es muchísimo más prioritario”, respondió.“Siento que es majadera la insistencia, sabiendo que no lo voy a hacer. No tengo esa habilidad, tengo otras habilidades. Cuando uno sale del ámbito se ha formado la experiencia muestra que uno no lo hace bien”, agregó.