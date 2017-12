Qué hacer cuando el Viejito Pascuero no puede traer el regalo deseado

08:00 Porque estaba agotado, fuera del alcance del bolsillo o simplemente no era del gusto de los padres, los niños puedes no tener aquello que tanto esperaban. Psicóloga recomendó cómo abordar la situación.

El Viejito Pascuero no siempre puede cumplir con la expectativa de todos los niños. Ese juguete puede haber estado agotado, haber sido muy caro o no haber sido del gusto de los padres, pero el resultado es igual: un niño triste esperando que el próximo papel de regalo esconda lo que él quería.

Tranquilos padres. La jefa de la carrera de Psicología de la Universidad del Pacífico, Carmen Gutiérrez, explicó que el niño no se traumará ni sufrirá toda la vida. "No darle el regalo que espera no tiene que ser necesariamente algo dañino para el niño. No debe primar el deseo, la voracidad compulsiva por tenerlo todo. Si no puedes darle al otro todo lo que pide no es ser malo", explicó la especialista.

Lo malo es que si no se ha hecho una concientización previa, sí puede que la Nochebuena termine en llanto.

"Si al niño no se le pone ningún límite, obviamente cuando llegue la Navidad y uno no tenga el dinero para comprar el regalo que espera, por supuesto que va a ser un problema. Pero ese conflicto no va a ser por el regalo o la ocasión en sí, sino porque la familia no le puso límites al niño desde antes", dijo la psicóloga.

Pasar por este tipo de pequeñas decepciones es parte de la vida: "La vida implica frustración y la convivencia con otro involucra tener un borde donde el 'no' del otro es legítimo. La frustración no es en sí misma un daño ni dolor para el niño, es simplemente frustración".

¿Y si el vecino, el primo o los amigos sí recibieron todo lo que querían?

"Obviamente va a haber presión social, y ahí es donde interviene la familia, que puede mediar o filtrar la influencia de otros. No hay para qué esconderle al niño por qué no pudiste regalarle lo que quería. Los que tienen modular eso, señalando lo esencial diferente a lo accesorio, son los padres a través de la convivencia", manifestó la especialista.

Es importante que los padres no se cuestionen su rol en estos casos, ni se sientan en deuda con sus hijos. En esos casos "el regalo empieza a adquirir una importancia que no tiene, bajo el pensamiento que la única forma de demostrar afecto es a través de los regalos físicos, que van a ser insaciables. Hay que ver qué otras necesidades están supliendo a través de decirle sí a todo".