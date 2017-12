Organizador dijo que el feriado por la visita del Papa "hay que verlo como un ejercicio para los ciudadanos"

09:48 Javier Peralta sostuvo que "cada persona es libre de ir a ver al Pontífice y no se debe forzar a nadie".

El director ejecutivo de la comisión nacional de la visita del Papa Francisco a Chile, Javier Peralta, dijo que el sentido del feriado en la Región Metropolitana es para apoyar a los ciudadanos.

"Cada persona es libre de ir a ver al Papa y no forzar a nadie. El Papa va a estar circulando por todo Santiago, las autoridades dieron el feriado para que los peregrinos asistan y para aquellos que no van a participar puedan tener una vida normal. El feriado hay que verlo como un ejercicio para los ciudadanos donde cada uno practica su libertad. Hay que entenderlo como una necesidad de los ciudadanos", dijo a radio Agricultura

Sobre las críticas, Peralta sostuvo que "es difícil pedirle a una generación que le de valor a algo que no conoce. Si bien puede haber una crítica, creo que la fuerza que va a tener esta visita va a ser capaz de darle un sentido para quienes hoy no lo ven. No tenemos dudas de los beneficios que trae una visita como ésta para el país y para la Iglesia", recalcó.