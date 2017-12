Dos veces puntaje nacional cambiará la ingeniería por la pedagogía

Uno de los 117 puntajes nacionales es Franco Hontovilla de 25 años. El joven que no egresó precisamente de 4° medio este año, obtuvo por segunda vez este logro con una carrera casi terminada.

En 2009 el estudiante obtuvo por primera vez el puntaje nacional en la prueba de Matemáticas con el que entró a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad de Chile y ahora ya está terminando su tesis. Sin embargo, decidió dar la PSU este 2017 otra vez y nuevamente obtuvo el logro en la misma materia.

Ahora dice que está 100% seguro de que quiere estudiar pedagogía en matemáticas. "Más que un cambio yo vi ingeniería como un complemento para tener todas las herramientas y así ser un mejor profesor. No descarto trabajar de ingeniero en el futuro, pero siempre me motivó estudiar pedagogía. Me gusta hacer clases", sostuvo.

El estudiante que también hizo clases en el Internado Barros Arana, comentó que siempre le decían que aprovechara su puntaje y estudiara una ingeniería.

"Debe existir una PSU, pero también otras cosas para realizar una buena selección", agregó.

En conversación con El Dínamo, el joven que se invitó solo a La Moneda este año, confesó que tomó la decisión de ir al Palacio de Gobierno para tener un encuentro con Bachelet otra vez.

“Recuerdo que, hace siete años, cuando la Presidenta nos preguntó qué queríamos estudiar, a ella le llamó la atención que nadie quería estudiar pedagogía. Yo ahora di la prueba para poder estudiar esta carrera, así sentí que debía ir a contarle y cerrar el ciclo“, precisó.