Luksic reveló que no terminó la universidad: "Me puse a trabajar a los 19 años"

Ayer Mientras entregaba su apoyo a los jóvenes que conocían su puntaje en la PSU, el empresario reconoció que no pudo concluir su educación superior, algo que confiesa haber querido hacer.

Mientras miles de jóvenes sacaban sus conclusiones tras recibir sus resultados de la PSU, el empresario Andrónico Luksic sorprendió al revelar que no pudo terminar su educación universitaria.

En su cuenta de Twitter, el presidente de Quiñenco entregó su apoyo a los estudiantes que conocían sus resultados. En medio de esto, uno de sus seguidores le preguntó qué había estudiado para "ser tan próspero".

Sobre esto, Luksic contestó lo siguiente: "Yo no terminé la universidad, me puse a trabajar a los 19 años con mi padre. Hoy, mirando hacia atrás, me habría gustado terminar mi carrera y por eso les deseo suerte a los jóvenes que dan hoy uno de los muchos pasos importantes de su vida".

Lo cierto es que el empresario realizó parte de sus estudios secundarios en Estados Unidos, sumando además un paso por la escuela privada de negocios Babson College