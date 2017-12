Javiera Acevedo lanzó mensaje de fin de año: “No seai ahue… y no manejís curao”

La actriz Javiera Acevedo, de cara a la fiesta de fin de año, lanzó en su cuenta de Twitter un mensaje para incentivar la responsabilidad al volante y para que las personas no conduzcan si beben alcohol.

En la red social, Acevedo dijo que “habiendo tantas maneras de salir a pasarlo bien y disfrutar estas fechas, las cifras de gente imprudente que provoca accidentes viales siempre aumenta en esta época”.

“Para que este año nuevo sea realmente feliz, no seas uno de ellos. No seai’ ahueo… y no manejí’s curao” dijo la actriz.