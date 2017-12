“Negro” Piñera: “Sebastián no me mantiene”

Ayer El cantante dijo que la idea de que su hermano se hace cargo económicamente de él es un mito y, en tono de broma, le lanzó una advertencia: “hermanito, si me estai escuchando, el día que me falte platita perrito, prepárate mijito lindo” dijo entre risas.

En una conversación con el programa “Yo invito” de La Red, Miguel Piñera, abordó la relación que mantiene con su hermano, el presidente electo, Sebastián Piñera y descartó que este lo mantenga económicamente.

El “Negro” dijo que su dinero lo obtiene de sus negocios. “Toda mi vida he abierto bares y restoranes” y recordó su trayectoria en el rubro, la que dijo, se inició en los años 80 y que mantiene hasta hoy,

“Sebastián no me mantiene, yo me he pagado todas mis cosas” dijo Miguel Piñera.

El hermano del Presidente electo, en tono de broma, emplazó a su hermano. “Hermanito, si me estai escuchando, el día que me falte platita perrito, prepárate mijito lindo, porque en todas las campañas que te hecho, no te he cobrado ni uno”.

En el mismo registro, el “Negro” recordó el mensaje que su madre le dejó a Sebastián Piñera al momento de su muerte.

“Cuando mi madre murió dejó una cartita. Esa cartita me salvó la vida. Dijo, ‘cuando me muera quiero que abran esta cartita’, donde decía ‘Sebastián, tú te haces cargo de Miguel” recordó el cantante.

“Puta, le prendo velitas a la vieja todos los días”, dijo el “Negro”.