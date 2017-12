Ministro Campos dijo que pedir perdón a la familia de Lissette “sería para la foto”

El ministro de Justicia, Jaime Campos, afirmó que toda la institucionalidad de menores de edad en Chile está fracasada y que pedirle perdón a las familias de niños que han pasado por ellas, no solucionaría nada, particularmente porque esos padres y la sociedad civil, también fracasaron.En entrevista con Radio Universo , aseguró que “estoy convencido que toda la política y toda la institucionalidad de los menores en Chile está fracasada, está colapsada. No sirve. No está cumpliendo los propósitos para los cuales fue concebida (...) el 50% de las personas privadas de libertad en las cárceles alguna vez pasaron por un recinto del Sename. Eso es para mí la constatación palmaria de que la política de menores está fracasada (...)no podemos seguir metiéndole más recursos a este saco sin fondo que es la institucionalidad fracasada actual del Sename puesto que eso es botar la plata. Y de ahí es que todo mi empeño es cambiar toda esta institucionalidad”.Consultado sobre los niños muertos en el Sename, y si pediría perdón a las familias,respondió: “Tú me provocas con la pregunta… si el Estado de Chile puede pedir perdón, mañana, pasado, ayer… y qué soluciona eso… eso es para la foto. Hablemos en serio, detrás de la infancia vulnerada en Chile hay un drama que no queremos reconocer. Existen padres que fracasaron, existen familias que fracasaron, existe una sociedad civil que fracasó, y después de esos tres fracasos ahora fracasa el Estado… pero primero fracasaron todos los anteriores”.En ese sentido sostuvo que detrás de los niños del Sename hay "pobreza, hay analfabetismo, hay drogadicción, hay descomposición de la familia, hay violencia. Todo ese lado oscuro de la sociedad que existe… ah pero como somos cínicos acá en Chile lo tratamos de esconder debajo de la alfombra y en una respuesta fácil decimos ah que el Estado, que el Sename solucione ese tipo de problemas. Es un problema mucho más estructural".Sobre el caso de Lissette Villa , contó que no se ha reunido con la familia y que un gesto del Estado no solucionará nada: "Sí, para la foto puede ser (...) me encantaría reunirme con la familia de Lissette Villa pero fundamentalmente para darle consejo de lo que tienen que hacer en la vida porque ellos son parte del problema más que de la solución. ¿O no? Tengo entendido que los padres de Lissette Villa son parte del problema, más que de la solución. (…) ¿Quién le había vulnerado los derechos (a Lissette)? (...) pareciese que ellos son parte del problema, más que de la solución".