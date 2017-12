Siete consejos para saldar deudas emocionales y empezar el año con energía positiva

07:50 No sólo son importantes las cábalas para el amor, el dinero y la salud. También es fundamental que partas el 2018 rodeado de buena energía y sin culpas ni ansiedad.

Fin de año es sinónimo de correr y no dejar espacio para tus emociones, pero es recomendable que antes de la llegada de Año Nuevo te detengas y reflexiones un momento. Así como de seguro te has acordado de cábalas para esperar el 2018 no debes olvidar la más importante:

: Con estas 12 cábalas podrás recibir de buena manera este Año Nuevo.

Los psicólogos(fundadora del Centro Alama ), entregaron algunos consejos y rituales para recibir este nuevo año con buena energía, sin ansiedad y con una actitud positiva; factores claves para cerrar ciclos y no dejar nada que debas "arrastrar" para los meses venideros.

dejar pendientes puede perjudicarte a ti y a otras personas, pues aplazar los problemas al pensar que son difíciles de solucionar, no nos dejará tranquilos generando periodos de culpa y ansiedad.

"La ansiedad puede convertirse en franca angustia si no le hacemos caso y la dejamos crecer, y la angustia nos hace reaccionar mal frente a los conflictos, los cuales ahora percibiremos como una amenaza ante la cual nos podemos paralizar, huir o atacar”, sostuvo Cox.

es recomendable asimilar la situación, expresar las emociones personales, pensar en las consecuencias negativas de las circunstancias y cómo afrontarlas, examinar miedos y creencias personales en torno al problema.

no echarle la culpa al empedrado. El problema puede estar en uno mismo al igual que la solución y cabe recordar que sólo se tiene el control sobre nuestras propias acciones. "No podemos pensar siempre que a nosotros nos ocurren las cosas, también podemos hacer que ocurran cosas”, dijo Cox.

: para comenzar el año hay que estar en paz y positivo emocionalmente. Da igual donde pases las fiestas, lo recomendable es que donde sea no le des espacio al estrés de la cena y la muchedumbre. Hay que rodearse de buena compañía. "Si tus emociones son negativas pueden dificultar la materialización de tus sueños", advirtió Mandakovic.

5- Limpieza energética: cierra los ojos e imagina que estás frente a ti y un túnel violeta que transmuta toda esa contaminación energética en algo bello. Puedes hacer movimientos circulares hacia la izquierda con tu mano tres o cuatro veces. Luego dibuja con la mano derecho una cola de chancho (2 vueltas hacia la derecha) e intencionar que envías esa contaminación energética al túnel violeta. Repite lo mismo cuantas veces lo sientas necesario.

al decir cosas negativas fomentarás un clima emocional de baja, "que puede dificultar que se concreten los sueños que quieres el próximo año", dijo la especialista.

Mandakovic recomienda que la noche de Año Nuevo pidas energía de "Amor Universal" para que te muestre lo que impide materializar tus deseos. Todo lo que llegue lo debes dejar en el túnel violeta y observa en qué se transforma.

los dos más importantes deberás ponerlos en un papel. Recuerda que son sólo para ti y no para los demás. Todos los días, incluso después del Año Nuevo, debes imaginar y disfrutar, por lo menos una vez al día, que ya tienes eso que pediste.