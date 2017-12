Nabila Rifo por demanda a Canal 13: "Ellos no tenían por qué hablar mal de mí"

Ayer La joven precisó que el documento ginecológico leído por los conductores del matinal "Bienvenidos", nunca debió salir al aire pues no estaba autorizado.

Hoy en el matinal de Chilevisión , Nabila Rifo, la joven aysenina que fue víctima de su pareja quien le arrancó los ojos, aclaró algunos de los puntos de la demanda contra Canal 13, su ex director Pablo Manríquez y de su conductora Tonka Tomicic.

Según precisó, la abogada Paz Becerra interpuso la demanda el 23 de diciembre en el 26 Juzgado Civil de Santiago. El objetivo es lograr el pago de $200 millones como una indemnización para reparar el daño moral por haber divulgado su informe ginecológico.

“La abogada Paz Becerra me llamó porque dijo que quería ayudarme por todas las injusticias que se estaban cometiendo contra mí, sobre mi imagen. Lo de Canal 13 fue súper fuerte", comentó Nabila.

Asimismo, insistió en que los datos entregados sobre su informe ginecológico no debieron haber sido públicos.

"El programa se realizó sobre mi informe médico, y no había autorización para divulgar nada de eso, y sobre mi identidad. Ellos no tenían por qué hablar mal de mí. Una porque yo tengo mis hijos grande y un programa no podía haber hecho eso", agregó.

Asimismo, consultada por las disculpas públicas de Canal 13, aseguró nunca haberse enterado “No recibí ninguna llamada, ni siquiera lo escuche. Nada”, concluyó.