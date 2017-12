Haitiano que demandó a Yolanda Sultana: "Yo la veía como mi abuelita, aún la quiero mucho"

Vilmon Vilton es el ciudadano haitiano que demandó a la tarotista Yolanda Sultana por una supuesta agresión y visitó el estudio de Primer Plano donde relató lo sucedido.

El joven dijo que llevaba un año en nuestro país y desde hace nueve meses trabajaba con la tarotista, sin embargo desde hace cuatro meses habían comenzado los problemas en la convivencia.

Vilmon detalló algunos episodios que lo fueron marcando. "Una vez ella tuvo un problema con Miguel (otro haitiano) y le dijo (sic)desgraciado. Eso me dolió mucho, porque creí que ella me comenzaría a tratar de esta forma", dijo. Agregó que no tenía días libres y que cuando salía sin avisar, Yolanda le llamaba la atención por hacerlo.

Además, sostuvo que en dos oportunidades perdió dinero al interior de la misma casa. Pese que no apuntó directamente a Yolanda como quien le "robó el dinero", el haitiano indicó que sí le trajo algunas discusiones con ella al preguntarle. Agregó que en varias oportunidades la tarotista agredió con su bastón a algunos clientes.

"Yo la veía como mi abuelita. Yo todavía la quiero mucho a ella. Me dijo que le dijera tía y no jefa. Una vez me dijo que yo le robé un reloj, pero fue ella quien me regaló a mi en Navidad, un reloj, zapatillas y unos jeans".

El hecho de la supuesta agresión con una lima ocurrió el jueves pasado. "Ella no saltó a pegarme. Ella venía con los papeles para que yo firmara la liquidación de sueldo, pero ella me debía una quincena. Me aseguró que me pagaría el 28 de diciembre y después venía la mitad de la plata y eso trajo todos los problemas", relató.

El haitiano mostró sus cicatrices en pantalla, pero sólo los presentes pudieron constatar los rasguños.

Yolanda Sultana dijo ayer a los medios que era una víctima de todo esto. "Él me robó un reloj que no hay en Chile, se lo saqué del brazo. Para poder sacarme más plata él hizo lo que hizo. Me molestan las calumnias, me da pena".