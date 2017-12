Ex jefa del Censo dijo que faltaron entre 750 mil y 1 millón de personas por encuestar

Ninoska Damianovic, exjefa del Censo 2017, comentó que casi un millón de personas pudo no haber sido encuestada el pasado abril en el proceso. Esto, luego que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informara que la cifra alcanzó poco más de 17,5 millones de personas.

Damianovic aseguró que esto se debe a la tasa de omisión del operativo. "Según los antecedentes que tengo aquí faltaron entre 750 mil y 1 millón de personas por ser censadas, considerando que calculo que la tasa de omisión está entre 5% y 5,5%”, indicó.

En entrevista con La Tercera, Damianovic confesó que su preocupación se centra no en quienes hayan faltado, sino como se distribuiría la tasa de omisión concentrada en lugares determinados.

"Esto es algo que llama la atención. Creo que el hecho de no entregar al menos una estimación de la tasa de omisión es una decisión política, y no técnica. Efectivamente no se tiene inmediatamente esta tasa de omisión, pero sí se puede saber más menos por dónde fluctúa, eso en el INE lo saben”, sostuvo.

Otro punto que generó las dudas en la exjefa fue el aumento entre el dato preliminar de la población efectivamente censada (17.373.831 anunciado en agosto) y la cifra definitiva (17.574.003 informada este mes).

“Es como una comuna completa entre el preliminar y el final (...) Siempre hay una diferencia, pero nunca fue tan grande", dijo.