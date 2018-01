Las claves que debes considerar al momento de fijarte metas para el nuevo año

Comienza un nuevo año y las personas tienden a proyectar su futuro, revisar lo hecho, las cosas pendientes y plantearse metas a cumplir.

El sicólogo de Centros Médicos Vidaintegra, Felipe Mora, sostuvo que dicho ejercicio es positivo, pues ayuda muchas veces a ir cumpliendo objetivos y superando desafíos, pero destacó que no se debe perder de vista que las metas deben ser "realistas y teniendo en consideración los factores externos que se pueden presentar".

Además, Mora agregó que los objetivos planteados deben tener una ruta clara y que el proceso para lograrlos no debe implicar una especie de castigo. "No debo sentir un yunque o una bola de acero amarrada al cuello, porque eso no tiene ningún sentido".

El especialista recomendo que previo al establecimiento de las metas para el nuevo año, se debe hacer un balance del año que finalizó el que debe incluir un análisis de lo que se hizo y de lo que no se logró, tomando en cuenta cuáles fueron los motivos que llevaron a ese resultado.

Las metas dijo además Mora, deben ser generales ni apuntar a anhelos y deseos, sino realistas y estar enfocadas a necesidades reales, idealmente del ámbito afectivo y emocional.

El psicólogo también llamó a evitar los objetivos que sólo apunten al ámbito económico y que se debe tener presente el costo emocional que implicará eventualmente conseguirlas.

Entre sus recomendaciones, Mora dijo también que se debe analizar si se tienen la competencias para lograr las metas que las personas se han trazado y tener siempre presente el cuidado de la salud, sin dar por seguro que será con algo con lo que se cuenta de manera permanente.