Mariah Carey se reivindicó: superó desastrosa presentación que tuvo en el Año Nuevo 2017

La cantante Mariah Carey dejó atrás su bochornosa presentación del año nuevo que dio la bienvenida al 2017 y esta vez se lució en el show de "La víspera de Año Nuevo de Dick Clark con Ryan Seacrest".

La estrella pop cantó sus éxitos de la década de 1990 "Vision of Love" y "Hero" en Times Square, donde todos desafiaron las frías temperaturas para dar paso al comienzo de 2018.

Después de que Carey cantó "Vision of Love" miró hacia atrás para tomar un té caliente y dijo que le habían prometido algo, pero que no estaba allí. Pero ella solamente bromeaba: "Oh, es un desastre".

El año pasado sí tuvo un muy mal momento en Nueva York cuando tuvo dificultades técnicas durante una presentación en vivo de su exitosa canción "Emotions". Ella dejó de cantar, caminó por el escenario y le dijo al público que terminara la canción por ella.

Dick Clark Productions llamó a Carey diciendo que saboteó su actuación como "absurda". Pero resolvieron sus diferencias.

La cantante compartió un momento de la celebración en su cuenta de Instagram.