[VIDEO] Joven bajó por rampa de escalera mecánica y todo salió muy mal

Un joven británico quiso lanzarse por la rampa de una escalera mecánica en el Metro de Londres, pero nada salió como él pensaba. Freddie Andrews había bebido más de cinco litros de cerveza y se atrevió a hacer algo que le costaría no sólo algunos moretones y cortes, sino transformarse en el centro de las burlas.

Después de asistir al Campeonato Mundial de Dardos PDC con sus amigos, caminaron juntos a la estación London Bridge donde tomó la pésima decisión. El joven de 22 años confesó que como no vio a muchas personas en el metro quiso bajar por la rampa.

Su amigo James Gower grabó el épico momento y publicó en Twitter lo sucedido, video que hoy supera las 24 mil reproducciones.

Cuando el británico se lanzó se golpeó en sus genitales con el freno de emergencia y luego salió literalmente volando cuando se pegó con otra señal metálica. "Mi familia piensa que fui un idiota. Pero ahora que ya ha pasado, creen que es realmente divertido", dijo el joven.

