Reik grabó videoclip junto a Ozuna y Wisin

El trío mexicano Reik grabó un nuevo videoclip de su canción “Me niego” y lo hizo junto a los reggaetoneros del momento: Ozuna & Wisin. Será lanzado en enero en la plataforma de Youtube.

La producción estuvo dirigida por Nuno Gómez (Ozuna, Chino & Nacho) y fue grabada en Miami. Además, el sencillo fue compuesto por Reik, Ozuna, Wisin, Cristian Linares, Legendario y Marco Ramírez, bajo la producción de Wisin/Los Legendarios.

Reik con doce años de trayectoria y cinco álbumes, prepara un nuevo material que promete una gira para Latinoamérica este 2018.

Sus sencillos “Voy a olvidarte”, “Ya me enteré”, “We only have tonight”, “Qué gano olvidándote” y “Un amor de verdad” se han posicionado en el Top 5 de radio, generando más de 450 millones de reproducciones y ganando diversas Certificaciones Digitales, dentro de las cuales destaca la recién certificación Diamante lograda para “Ya me enteré”.