Alcalde de Ñuñoa se disculpó por dichos sobre minifalda de funcionaria: “No es mi estilo denigrar ni ofender a las mujeres”

Ayer Ayer se conoció el registro del edil explicando que no había despedido a una periodista del municipio por su vestimenta y dijo que “me habría encantado con la minifalda al lado, porque es bien buenamoza”. Zarhi, además de pedir perdón, ofreció reintegrar a la trabajadora pues sostuvo que desconocía su embarazo.

Mediante una declaración pública, el alcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi, ofreció disculpas por sus dichos sobre el despido de una funcionaria de la municipalidad, en los que sostuvo que él solicitó la desvinculación de la trabajadora. “A esa niña yo la despedí porque llevaba dos meses que no venía a trabajar y se le estaba pagando. Ese fue el motivo. No por la minifalda. Me habría encantado con la minifalda al lado, porque es bien buenamoza” dijo el edil.

Los dichos de Zarhi se produjeron luego de que Natalie Salvatierra, periodista del municipio, denunció que había sido impedida de asistir a una reunión por su jefa, Verónica Farfán, por su vestimenta, medida ante la cual decidió renunciar.

Salvatierra también denunció que otra funcionaria, Nubia Sola, había sido despedida, aparentemente, también por su vestimenta.

Sola compartió en su cuenta de Twitter un video del edil entregando su versión sobre su despido estando embarazada y donde dijo la frase relativa a la minifalda.

En su declaración, el alcalde de Ñuñoa dijo que “quienes me conocen saben que no es mi estilo denigrar ni menos ofender a las mujeres, que por lo demás, aprecio sus capacidades profesionales y trabajo diariamente con ellas”.

Además Zarhi dijo que rechazará su despido, pues no estaba notificado del embarazo de Solá y le ofreció reintegrarse a la corporación cultural de la comuna “con horarios flexibles para la crianza de su hijo”.