Marcela Aranda por su hija: "Se lo llevó el lobby de la diversidad sexual"

Marcela Aranda, la vocera del polémico "Bus de la Libertad", se presentó esta tarde en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que debatió la idea de legislar el proyecto de Ley de Identidad de Género.

En la instancia, la mujer insistió en su rechazo a la supuesta "utilización mediática" de la situación de su hija, quien públicamente se mostró como una persona transexual y reveló la distancia que mantiene con su madre.

Durante su intervención, Aranda desconoció la identidad sexual de la joven trans, nombrándola por su nombre legal, tratándola como "hijo" y hablando sobre ella en masculino.

"El 8 de noviembre del año 2016 dejé de ver a mi hijo, cuando él me contó que se sentía una persona transexual, en una plaza de Viña del Mar. Cuando se lo llevó el lobby de la diversidad sexual y no me dejó hablar con él. Cuando él dice que fue peculiar la manera en que yo respondí fue porque lo abracé y lo besé, corrí detrás de él, nadie me dio la oportunidad y él está libre de no dármela, es mayor de edad", expresó.

Aranda agregó que "nunca antes manifestó una actitud afeminada o ninguna actitud que manifestara una inclinación hacia el sexo femenino".

Los parlamentarios decidieron aprobar la idea de legislar el proyecto, y a pesar de que Chile Vamos había anunciado un eventual rechazo a la iniciativa, el líder de Evópoli, Felipe Kast, votó a favor.