Abogado de Eduardo Gordon: "Estamos seguros que no ha existido ilícito alguno"

09:10 Leonardo Battaglia dijo que quieren llegar a juicio oral para demostrar la inocencia del ex general director de Carabineros, investigado por malversación de caudales públicos.

El abogado Leonardo Battaglia dijo que el ex director general de Carabineros, Eduardo Gordon, es inocente del delito de malversación de caudales públicos, cargo por el que será formalizado el 1 de marzo.

"En el momento que el Fiscal decide la audiencia de formalización tomamos la decisión de que teníamos que llegar a un juicio oral, porque estamos convencidos de la inocencia y seguros de que no ha existido ilícito alguno. Las conductas no son constitutivas de delito y no tenía ninguna participación el general Gordon", dijo a Tele13 Radio

"Vamos a exigir juicio oral, independiente de las condiciones. Cualquier sentencia alternativa deja duda y queremos dejar constancia de que no existió ninguna relación en el caso", enfatizó.

El legista explicó que Gordon no está implicado en el megafraude en la institución, sino que se le cuestiona el uso de más de $21 millones en gastos de representación por parte del Departamento de Relaciones Públicas de Carabineros, que en ese momento era dirigido por el ex coronel Jorge Serrano.

"Serrano actúa de buena fe a este respecto, cuando se formulan las observaciones de Contraloría lo que hace es pedir un crédito a la mutualidad para restituir esos fondos para que no se genere una mancha en su expediente, lo que sucede es que el general Gordon entendiendo, o encontrándose en su criterio moralmente obligado en relación a esos fondos porque eran dineros o regalos que habían comprado para ser entregados por el general director, decide restituir esos fondos al coronel Serrano, y para eso efectos se vale de recursos propios, se encuentra acreditado que son fondos propios, es plata del general Gordon. Los $21 millones que devuelve Serrano los devuelve con plata de la mutualidad, y Gordon devuelve esos fondos a Serrano con plata de su propiedad", dijo.

La defensa dijo que Gordon "está tranquilo y amargado. Él tiene confianza en la justicia, pero tiene una amargura por haber dedicado tanto tiempo a la institución y saber que no tienen ninguna responsabilidad desde el punto de vista penal".