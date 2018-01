Movilh criticó que Marcela Aranda haya desconocido la identidad sexual de su hija trans en debate en el Congreso

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) criticó que la líder del llamado "Bus de la libertad", Marcela Aranda, haya desconocido la identidad sexual de su hija transexual durante el debate de la de Ley de Identidad de Género, ayer en el Congreso.

"Aranda usó un Power Point titulado 'mi hijo', dio a conocer aspectos íntimos y privados de Carla, la trató en todo momento como hombre, visibilizó su nombre legal y asoció a la transexualidad con abusos sexuales. Pues bien esto es transfobia, pero no es sólo, es violencia intrafamiliar, así como un delito de discriminación sancionado por la Ley Zamudio que ocurrió de manera flagrante en el Congreso Nacional", dijo Rolando Jiménez.

El dirigente recordó que "la Corte Suprema y diversos tribunales han sancionado a personas e instituciones por no respetar el nombre y sexo social de quienes son trans. Sólo el año pasado funcionarios de Gendarmería de Chile fueron sancionados en cinco fallos distintos por no respetar la identidad de género de las internas trans, mientras que la Corte Suprema aplicó la Ley Zamudio por igual motivo a la alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar, quien violentó la dignidad de la ex concejala Alejandra González".

Jiménez sostuvo que "es evidente, y no tenemos ninguna duda, de que iniciar acciones legales Marcela Aranda sería sancionada por discriminación y violencia intrafamiliar. Sin embargo, dar este paso es una decisión exclusiva de Carla, que ella decidirá y a nosotros sólo nos corresponde acatar".

Finalmente el dirigente emplazó a los parlamentarios a adoptar medidas en lo queda de debate de la iniciativa. "El Congreso Nacional no puede ser escenarios de delitos flagrante. Estos abusos no pueden permitirse", enfatizó.