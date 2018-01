93,9% de los colegios subvencionados se convirtieron o están en proceso de ser sin fines de lucro

08:51 La decisión de estos establecimientos se tomó en el marco de la Ley de Inclusión impulsada por el Ministerio de Educación. Aún restan 186 colegios que no han tramitado el cambio. El plazo vence el próximo 9 de enero.

La ministra de educación Adriana Delpiano, realizó ayer un balance sobre la aplicación de la Ley de Inclusión, destacando que hasta ahora existe un 93,9% de recintos educacionales particulares subvencionados que son sin fines de lucro o están en trámites para serlo.

Hasta ahora, la mayoría de las regiones siguen en proceso. Por ejemplo, solo un liceo en Atacama y el Maule deben hace la conversión, mientras que en Arica, Aysén y Magallanes todos terminaron el trámite.

"Este es un proceso que se ha hecho con cuidado a lo largo de varios años, cautelando que se transformen sin trauma y sin situaciones complejas", dijo Delpiano.

PLAZOS

Por el contrario, hasta ahora hay 186 establecimientos que no han comenzado ningún trámite, situación que está sobre los plazos, pues la ley establecía que al 31 de diciembre de 2017 todos debían convertirse en fundaciones y al 9 de enero completar el cambio.

Y es que no existe otra posibilidad, ya que el plazo para pasarse a colegios particulares también venció.

Por lo mismo, la ministra precisó que se están contactando con ellos, pues de no ser parte del proceso no recibirán la subvención.

"Cuando se encuentren con que no les llegó la subvención, creo que va a ser un momento de realidad fuerte", dijo.

Hasta ahora, 96,1% de la matrícula particular subvencionada está en colegios que son o están terminando los trámites para no tener lucro. Con ello, hay 67 escuelas que cerrarán y 108 que se transformarán a particular pagado.