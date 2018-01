Estudiante de primer año sorprendió con una profunda respuesta a un problema de ingenio

Un profesor de la localidad de Albany en EE.UU. quedó asombrado luego de la profunda respuesta que un alumno de primer año entregó a una pregunta de ingenio.

Bret Turner, quien compartió el hecho en Twitter, escribió: “Soy el comienzo de todo y el final de todas partes. Soy el comienzo de la eternidad y el final del tiempo y el espacio”.

El profesor, esperaba como respuesta la letra “e”, correspondiente a las palabras en ingles (every, everything, eternity, time, space).

Sin embargo, uno de sus estudiantes, escribió como respuesta “la muerte”.

“Un silencio tan profundo, sombrío y reflexivo cayó sobre la clase, que no quise decirles que en realidad la respuesta era la ‘e’, algo que parecía demasiado banal en ese momento”.

El profesor también comentó en la red social que otros estudiantes también dieron respuestas en otro sentido a la pregunta, entre ellas: todo, no todo, el final o la nada.

The first guess from one of my 1st graders was “death” and such an awed, somber, reflective hush fell over the class that I didn’t want to tell them that actually the answer is the letter e, which just seemed so banal in the moment pic.twitter.com/7sYFxHNcZk