Felipe Berríos en la antesala de la visita del Papa: “La iglesia chilena está muy alejada de la gente”

En una entrevista con el diario español El País, el sacerdote Felipe Berríos se refirió a la situación de la iglesia chilena que se encontrará el Papa Francisco en su visita al país.

“Siento que la iglesia chilena está muy alejada de la gente, tremendamente cuestionada y con una jerarquía que no llega a los fieles” dijo Berríos.

El jesuita, además, planteó que la visita del Pontífice “tiene muchas interrogantes” y que ha sido “un poco críptica en cuanto a su organización“.

“Me habría gustado que se hubiesen hecho preguntas a las comunidades de base… ¿a qué le gustaría usted que el Papa se refiriera? ¿qué conflictos ve usted en la iglesia chilena? ¿qué preguntas habría que hacerle a Francisco?, pero veo que el grupo que organiza es muy cerrado y que tiene al Papa demasiado protegido” dijo.

Berríos además abordó la situación del obispo Juan Barros en Osorno, ciudad de la que el Papa dijo “sufre por tonta”, en relación a las protestas por la cercanía del obispo con el sacerdote Fernando Karadima.

“El Papa tiene razón en que a Barros nunca se le ha hecho ninguna acusación sobre abuso sexual. Pero Barros por muchos años fue secretario cercano de Karadima, que no solo era un abusador, sino que estaba ligado a la dictadura, al poder dentro de la Iglesia, al clasismo. Por lo tanto, Barros no puede decir que nunca supo nada de lo que pasaba, no es creíble”. dijo Berríos.

El sacerdote agregó que “si fuera verdad que nunca supo nada durante todos los años en que fue brazo derecho de Karadima, significa que no tiene la capacidad básica de ser obispo: alguien que no se da cuenta de nada. No sé si el Papa logra comprender bien este asunto: no es un asunto de contumacia de la ciudad de Osorno. La gente no es tonta ni está engañada”.