Fidel Espinoza aclaró que "el proyecto de identidad de género lo sacaremos de la Cámara en enero"

Las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza (PS), sobre postergar la votación del proyecto de ley de Identidad de Género por la visita del Papa Francisco, han generado controversia esta jornada.

Desde el Gobierno indicaron que la iniciativa se encuentra en comisión y será votada el próximo 16 de enero, día en que el Sumo Pontífice estará en nuestro país. De todas formas, descartaron aplazar esta fecha y dijeron que la votación del proyecto y la visita del Papa son "cosas diferentes" y la presencia de Francisco no tendría por qué hacer interferencia.

Espinoza fue quien abrió la polémica luego que advirtiera que no se prestaría para la votación en plena visita del Papa, pero después de las múltiples críticas que ha recibido por redes sociales, aclaró que no se trata de no votar el proyecto, sino de mover la fecha.

"Para tranquilidad de todos (as). El proyecto identidad género lo sacaremos de la Cámara en Enero. Si debemos tener mas sesiones como lo dije,eso haremos. A los que descalifican, les digo que aún proyecto está en trámites previos", escribió en su cuenta de Twitter.

En tanto, en entrevista con CNN Chile, dijo "si se aprueba el 16 o el 22 de enero entonces no entiendo cuál es la diferencia o el apuro a hacerlo, incluso podemos hacerlo antes, esto no quiere decir que no tenga viabilidad".