[VIDEO] El emocionante desagravio a la vendedora que fue maltratada por una clienta

La empresa Perry Ellis generó un video que se ha viralizado rápidamente, en el que homenajea a la vendedora que fue maltratada por una clienta, registro que también fue ampliamente compartido la semana pasada.

En el registro original , una clienta de la tienda, molesta porque no se le realizó un cambio de producto, tuvo un trato irrespetuoso y humillante con Katherine Antileo.

En el nuevo video, en tanto, la misma vendedora recibe inesperados abrazos de clientes, hasta que uno le pregunta si es ella la persona que protagoniza el video con la clienta.

"Sí, pero no quiero hablar de eso", dice avergonzada la vendedora, ante lo cual el supuesto cliente le dice: "Sabes que te quiero decir algo. Te quiero pedir que vengas y me des un abrazo en nombre de todos los clientes de esta tienda. Te queremos pedir disculpas y decirte que eres una excelente persona".

En el matinal de TVN "Muy buenos días", Antileo comentó que tras el episodio "pensé que me iban a despedir" sin embargo "tuve el apoyo de mi familia y de la tienda".

La trabajadora manifestó que "soporté durante 15 minutos la agresión. Ella llegó gritando, muy alterada".

La mujer sostuvo además que en sus 12 años trabajando en el retail "nadie nunca me había tratado así y creo que a nadie se le puede tratar así".

"Me enseñaron que todos somos iguales, da lo mismo el nivel económico, si trabajamos haciendo aseo, o si somos gerentes (...) Sentí que me tenía que defender", agregando que "la gente de la tienda solo observó, no se metió, pero los entiendo porque es difícil actuar en una situación así".