Gómez aclaró que "no existe ninguna situación irregular" con el nuevo comandante en jefe del Ejército

El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, se reunió esta tarde con el presidente electo Sebastián Piñera. Tras la cita se refirió al reportaje dado a conocer por radio Biobio sobre el designado comandante en Jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez Menanteau, quien asumirá en marzo en el cargo.

La publicación describe que la autoridad fue acusada de golpear a un soldado conscripto en el 2005, de tener uno de los patrimonios más abultados del Alto Mando que sobrepasan los $550 millones que no calzarían con su ingreso mensual de $3,8 millones, además de haber sido instructor en la Escuela de Las Américas.

"Todos los antecedentes que fueron publicados están perfectamente registrados. No existen antecedentes en relación al conscripto, porque tendría que existir una investigación y todos los recursos que tiene el general están justificados", comentó Gómez y descartó que existan antecedentes que los lleven a revisar su desginación.

Y agregó, "son antecedentes que lo tienen en la institución y no hay ninguna investigación que nos permita hablar. Esto es un tema particular y personal, todos los antecedentes se revisaron y no hay ninguna situación irregular".

El ministro sí destacó que es necesario cambiar un artículo del Código de Justicia Militar donde se establece que autoridades militares pueden agredir a los soldados en caso que haya una falta de respeto o atenten contra la disciplina.

"Hoy no puede haber situaciones de agresión que no sean denunciadas. Toda la gente incluso en el ámbito militar están empoderados para hacer las denuncias este tipo de hechos".