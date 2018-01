Felipe Berríos dijo que el Papa debería tener un "pequeño gesto" con las víctimas de Karadima

El sacerdote jesuita Felipe Berríos cree que el Papa Francisco debería tener un "pequeño gesto" con las víctimas del sacerdote Fernando Karadima durante su visita al país.

"Yo la verdad es que no entiendo por qué (no se hace). Se argumenta que el Papa está solamente tres días, pero se podría haber hecho algún gesto pequeño, un encuentro del Papa sobre todo con las víctimas del caso Karadima, que es tan emblemático, para que pueda oír lo que ellos tengan que decir", dijo a radio Cooperativa

El religioso también quiere que el Pontífice explique por qué trató de "tontos y zurdos" a quienes se oponen a la figura del obispo Juan Barros de Osorno, acusado de encubrir los delitos de Karadima.

"Yo creo que el Papa debería decir algo de eso; espero que diga algo sobre eso, porque fue una metida de pata. Nadie puede tratar de tonta y de zurda a una ciudad", dijo.

Berríos además calificó como "absurda y ridícula" la suspensión de la votación de ley de identidad de género y que la Iglesia haya postergado el anuncio del fallo de la justicia eclesiástica por abusos sexuales contra el ex obispo de Iquique Marco Antonio Órdenes, por la visita papal.

"El Papa viene a enfrentar los problemas y no eludirlos. Encuentro absurdo, es rídiculo postergar el fallo del ex obispo de Iquique y la votación de los transgéneros. El Papa quiere conocernos, meternos en nuestra realidad, por qué postergar la sentencia, lo encuentro absurdo. El Papa quiere mezclarse con la gente y la sociedad chilena, sino se quedaría en Roma, no entiendo que se posterguen todos estos temas tan importantes", enfatizó.