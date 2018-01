El 83% de los pasajeros de los asientos traseros no ocupa el cinturón de seguridad

Un estudio de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset) arrojó que el 83,1% de los ocupantes de los asientos traseros de los automóviles no usa el cinturón de seguridad y que sólo el 16,9% cumple con la norma.

La secretaria ejecutiva del organismo, Gabriela Rosende, dijo a La Tercera que los resultados son "graves", porque "han pasado 12 años desde que existe una norma y vemos que las personas no toman conciencia de que esto es una obligación y que la sanción va directamente al piloto".

Los usuarios de La Araucanía y el Maule registran los peores indicadores del país, con un 95,5% y 90,3% respectivamente.

La presidenta de la Fundación Emilia, Carolina Figueroa, dijo que no existen campañas que alerten del peligro de no cumplir con esta normativa, que rige desde 2005.

Por su parte, Claudia Rodríguez, de la organización "No más Chat", afirmó que las personas mayores no ven un riesgo, ya que "por muchos años no hubo sanciones, entonces culturalmente se asume que ubicarse en la parte de atrás no implica riesgo".

El estudio también reveló que el 75,2% de los conductores se pone el cinturón y un 24,8% no lo utiliza.