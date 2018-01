Denunciante de Karadima y carta del Papa a obispos: "Quedan como lo mentirosos que son"

Ayer Juan Carlos Cruz, denunciante del ex párroco de El Bosque, se refirió a la misiva del Pontífice donde reveló planes del Vaticano para los prelados chilenos acusados de encubrimiento. "El Papa miente y dice que las acusaciones han sido desacreditadas y por otro lado han estado tratando de sacarlo, entonces es una dualidad que no se entiende", planteó.

El periodista y uno de los denunciantes de los abusos del sacerdote Fernando Karadima, Juan Carlos Cruz, se refirió en conversación con radio Digital, a la revelación de la carta del Papa Francisco en 2015 a los obispos chilenos, donde reveló un plan para lidiar con los prelados acusados de proteger los crímenes del ex párroco de El Bosque.

"Durante todo este tiempo los obispos, cardenales, el Papa mismo han estado jugando un jueguito, que no, que no sabían nada y ahora con esta carta se reivindica todo lo que hemos venido diciendo nosotros, lo que decíamos en el juicio civil, cuando estos señores mentían descaradamente" dijo Cruz.

El periodista dijo que con la carta, los jerarcas católicos "quedan como lo mentirosos que son, los encubridores, cómo prefieren defenderse entre ellos que proteger a los niños y a las víctimas".

"El Papa miente y dice que las acusaciones han sido desacreditadas y por otro lado han estado tratando de sacarlo, entonces es una dualidad que no se entiende, más que que tienen que defender a la institución" planteó Juan Carlos Cruz

Sobre la visita del Papa Francisco al país, dijo que "nosotros (los denunciantes del caso Karadima), pedimos reunirnos con el Papa y se nos dijo que no, que la agenda estaba copada, pero por otro lado supe por un obispo, que me dijo así como off the record, 'oye, el Papa dijo que ustedes los osorninos lo irritan', entonces no tengo mucha esperanza de juntarme con él".

"Si me pudiera juntar con él, le diría menos perdón y más acción" dijo el periodista.

"No se les cree nada, son una sarta de mentirosos y lo han probado durante el tiempo. Salen las cartas, salen los e-mails y vemos cómo verdaderamente son, entonces cero credibilidad" dijo Cruz.