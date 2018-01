Karen Bejarano y los piropos "Si me dicen algo bonito, con respeto, lo agradezco"

La coanimadora del matinal "Muy Buenos días" de TVN, Karen Bejarano, defendió ayer los piropos en el espacio y, esta jornada en conversación con LUN insitió en sus dichos aunque diferenció tales dichos de la agresión.

"El límite lo pone cada uno, ese es el gran dilema. NO a todas las mujeres les gustan los piropos" dijo Bejarano, quien puso como ejemplo a la periodista Andrea Arístegui, quien ayer en el mismo debate, sostuvo que ella prefiere que "no me digan nada, yo quiero salir a la calle tranquila".

La coanimadora del matinal planteó que "cuando la frase tiene connotación sexual, un tono más fuerte y no existe, deja de ser un piropo y para mí empieza a ser agresión".

"Debe primar el sentido común, ese es el límite para que algo caiga bien o mal. Si alguien viene con el derecho de decirte lo que quiera de mala forma, eso no está bien, es desubicarse. Por eso hablo del sentido común" sostuvo la panelista del espacio matinal.

"Si me dicen algo bonito, con respeto, lo agradezco, por qué no hacerlo" dijo Bejarano respecto de su apreciación sobre los piropos.