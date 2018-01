Ezzati y denuncias de abusos: "He tenido claridad y he actuado con verdad y conciencia"

Ayer El arzobispo de Santiago dijo que la carta que se dio a conocer, con los planes que tenía el Vaticano para los acusados de encubrir los abusos del sacerdote Fernando Karadima es auténtica, pero que su contenido no es de su competencia. Además condenó los ataques a templos católicos, los que calificó como obra de "grupúsculos que no saben disentir".

El arzobispo de Santiago y cardenal de la Iglesia Católica, Ricardo Ezzati, se refirió a la carta enviada por el Papa a los obispos de Chile en 2015, donde reveló los planes que tenía el Vaticano para los acusados de encubrir los abusos del sacerdote Fernando Karadima, y que incluían pedir la renuncia al actual obispo de Osorno, Juan Barros y, solicitarle que se tomara un año sabático.

"La carta es auténtica" dijo Ezzati, quien sin embargo, sostuvo que "lo que dice no es de competencia mía" y agregó que "no sé lo que puede haber habido detrás". Ello, pues según explicó, la misiva estaba dirigida a la Conferencia Episcopal y no a él en particular.

Sobre su actuación en el tema de las denuncias por abusos sexuales, el Cardenal dijo que los casos son "graves. Aunque hubiera habido un caso sería grave y, frente a todos, he tenido claridad y he actuado con verdad y conciencia, a pesar de lo que digan algunas mentes desquiciadas en EE.UU.".

Los dichos de Ezzati se produjeron durante su visita a la parroquia Santa Isabel de Hungría, la que fue víctima de un ataque con un paño con combustible, junto a otros dos templos, en tanto que en otros dos, uno en Estación Central y otro en Quinta Normal, se encontraron artefactos sospechosos que movilizaron a personal policial.

Respecto de los ataques, Ezzati dijo que "la gravedad esta en la intolerancia de quienes tenendo el derecho de disentir, disienten con formas que no son adecuadas, nunca la violencia es algo adecuiado al contrario".

El arzobispo de Santiago, además, dijo que los ataques fueron realizados por "grupúsculos" que disienten de la visita del Pontífice al país y que "la semana pasada se trato de impugnar quien viene a visitarnos, la persona del Papa; la segunda fase es quienes lo reciben la Iglesia Catolica y el pueblo de Chile".