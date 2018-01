Felipe Kast por filtraciones al vocero de la CAM: "Deja en evidencia que en La Araucanía opera la impunidad"

09:48 El diputado de Evópoli dijo que el Gobierno debe hacer un cambio en la ANI. "Se requiere una reforma para que el Estado no esté tomado", opinó.

El diputado de Evópoli, Felipe Kast, dijo que la supuesta filtración de antecedentes desde la ANI y la fiscalía al vocero de la CAM, Héctor Llaitul, "deja en evidencia que en La Araucanía opera la impunidad".

"No habíamos visto que se llegara a estos niveles de filtración. Vamos a pedir una comisión investigadora. Se va a tener que revisar que las instituciones no están funcionando y se va a obligar al Gobierno a hacer un cambio en la ANI. Se requiere a una reforma para que el Estado no esté tomado", puntualizó en radio Cooperativa

A juicio del parlamentario, "se rectifica que hay un grupo organizado que buscar generar elementos en contra del Estado de Derecho. Pareciera que la CAM tiene un procedimiento más elaborado que la ANI. Esto es un fracaso de la ANI sustantivo y es grave lo que sucede en el Ministerio Público", recalcó.