Francisco recordó su paso por Chile en 1960 antes de bajarse del avión

Minutos antes de aterrizar en Chile, el Papa Francisco recordó el paso que tuvo por nuestro país en 1960, cuando vivió una etapa de su formación como jesuita en la localidad de Padre Hurtado.

En conversación con Canal 13 , el pontífice argentino expresó su felicidad por volver a tierras tras casi 60 años.

"Tengo recuerdos muy lindos, por el Padre Hurtado y la parte que estudié. Pero a mí me tocó el Terremoto, donde se ve la solidaridad chilena. De ese recuerdo no me olvido más. Ustedes son un pueblo muy solidario, me emocionan de adentro", señaló, haciendo referecia al devastador sismo que ese año afectó a Valdivia y a gran parte del sur.

Luego, Jorge Mario Bergoglio también recordó que en la Universidad Católica de Valparaíso estableció por primera vez "un diálogo muy abierto con lo interreligioso. Era la primera vez que me confrontaba con estudiantes, con los compañeros".