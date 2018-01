Juan Carlos Cruz y dichos del Papa: "Basta de perdones y más acciones"

El periodista Juan Carlos Cruz, víctima y uno de los denunciantes de los abusos del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, se refirió a través de su cuenta en Twitter, al perdón que pidió hoy el Papa Francisco, en el palacio de La Moneda, a las víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia en el país.

"Pide perdón por abusos en La Moneda. Otro buen titular que saca aplauso y ahí se queda. Otro titular barato" dijo Cruz.

El periodista agregó que "basta de perdones y más acciones" y agregó que los dichos del Papa son "palabras vacías".

"Dolor y vergüenza es lo que sienten las víctimas" dijo Cruz.

Los dichos del Pontífice también fueron abordadas por el director de la Fundación para la Confianza, Juan Andrés Murillo, quien también fue uno de los denunciantes en el caso contra Karadima.

"Todas las organizaciones que trabajan en el tema estamos todos de acuerdo en que sin acciones concretas, las palabras no valen nada. Los jesuitas dicen siempre: el amor está puesto en las obras. Si no está puesto en las obras, no vale nada" dijo Murillo a T13.cl.