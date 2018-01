Fernando Montes y la presencia de Barros: "El Papa ni sabía que iba a estar ahí"

Ayer El sacerdote jesuita afirmó que la asistencia del obispo de Osorno a la misa del Parque O'Higgins "no debería ser el tema central" de la visita de Francisco a Chile.

El sacerdote jesuita Fernando Montes aseguró que el Papa Francisco desconocía la polémica presencia del obispo de Osorno, Juan Barros, en la misa masiva que se realizó durante esta mañana en el Parque O'Higgins.

El ex rector de la Universidad Alberto Hurtado, que participó de la reunión privada de los integrantes de la Compañía de Jesús con el Sumo Pontífice, salió a paso de los cuestionamientos por la participación en actividades pública del acusado por encubrimiento en caso Karadima.

"Yo estando cerquita del altar no vi a Barros. Él ciertamente no fue percibido por nadie", señaló, agregando que "hubiera sido preferible, dado los resultados, que no hubiera estado".

Montes también afirmó que el asunto del obispo "no debería ser el tema central" de la visita de Francisco a Chile, asegurando que "el Papa ni sabía que (Barros) iba a estar ahí".

Además de su encuentro en el parque, el líder de la iglesia católica tuvo un segundo cara a cara con Barros durante la reunión con los obispos realizada esta tarde en la Catedral Metropolitana.