[VIDEO] El "Niño Poeta" reapareció en TV y habló de su emoción tras ver al Papa

Jorge Rivas, el recordado "Niño Poeta" que se hizo conocido por un viral que comenzó a circular en 2016, habló del emocionante encuentro que tuvo con el Papa Francisco, a quien vio ayer en su llegada a la Nunciatura Apostólica en Providencia.

"Es muy impresionante que a nuestra tierra, que es tierra chilena venga el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, sobre todo para uno que es de religión católica", señaló el pequeño en una entrevista a CNN Chile.

Rivas, de 7 años, se hizo conocido por una nota realizada por Chilevisión Noticias, en donde con una particular elocuencia expresaba su entusiasmo con la lectura.

"A mí me encanta leer y me encanta estudiar, soy muy bueno para la literatura, porque no es prender tele, no es escuchar, sino tener algo de visión", expresó por aquel entonces.

El niño también apareció en el programa "Talento Chileno", donde recitó frases de Gabriela Mistral y Nicanor Parra.