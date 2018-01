Experto en sociología de la religión: “El caso del obispo Barros eclipsó la visita del Papa”

Cristian Parker, académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y experto en sociología de la religión, realizó un balance sobre la visita del Papa Francisco a Chile.

Según dijo, por un lado se recalcó que la visita se ubicó en términos generales en un registro religioso. “Yo creo que es un líder espiritual. Pero, hay que decirlo, el caso Barros eclipsó la visita del Papa", comentó a radio Digital.

"Es bastante contradictorio, por una parte el papa plantea un mensaje de paz (…) El hecho de que el obispo concelebre con él en todos lados, ha generado una reacción en la opinión pública tremendamente negativa. Y el broche de oro, lamentablemente fue el comentario de pasillo del Papa, donde dice que no se han presentado pruebas y lo demás son calumnias. Eso empañó su propia visita”, precisó.

Asimismo, insistió que la presencia del obispo fue polémica y que podría responder a una estrategia de la Iglesia. “(…) parece ser que hubo una estrategia de parte de la propia iglesia de decir que el obispo no tiene ninguna culpa. Esa actitud de la Iglesia, a mi juicio es equivocada porque parte de la premisa de que la Iglesia o cierto clero considera que no tiene culpa”, continuó.

Con ello, insistió que “la Iglesia no ha hecho nada trasparente para rectificar que el obispo no fue o no ha sido cómplice. No puede pretender que la sociedad chilena diga de acuerdo, entonces las victimas de Karadima son unos calumniadores. Lo que la sociedad chilena quiere es que se conozca la verdad, de manera oficial”, recalcó.