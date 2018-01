Fernando Montes aseguró que Juan Barros "es la primera víctima de Karadima"

Todos los hechos que han rodeado la visita del Papa a Chile han quedado marcados en la opinión público. Incluso, varias de las opiniones de diferentes sacerdotes chilenos han dado que hablar, tal como lo hizo hoy el jesuita Fernando Montes, quien participó en el programa “Estado Nacional” de TVN, oportunidad que ocupó para referirse al caso de Juan Barros.

En este sentido, Montes concordó con otras opiniones, sobre que la presencia del obispo "opacó en buena parte y mucho" la visita de Francisco. Y reflexionó sobre las acusaciones de las víctimas de Karadima, precisando que Barros “es la primera víctima de Karadima", al estar en un "ambiente insano".

Con ello, continuó diciendo y cuestionó los hechos. "Él dice que no vio. Me parece tan absolutamente inverosímil que no haya visto (...) la primera víctima, no sé si de abusos sexuales, pero ciertamente de abusos de conciencia, de generar un encierro donde la gente no piensa, no mira, no habla".

Por otro lado, interpreto los dichos del Papa sobre la falta de pruebas para acusar al obispo, precisando que “me da la impresión que cuando él dice que no hay ninguna prueba se refiere a que él haya sido abusador", explicando que la reclamación no es de abuso, sino que de encubrimiento.

Asimismo, insistió en que no se ha escuchado a las víctimas. “Esas palabras me parecen que de alguna manera uno no escucha bien a las víctimas, no ha escuchado todo lo que han dicho y lo lamento, sobre todo por las consecuencias que ha tenido", concluyó.