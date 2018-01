Revelaron nuevas denuncias de abusos sexuales cometidas por Hermanos Maristas

Nuevas denuncias de abusos sexuales cometidas por Hermanos Maristas complican a la Congregación. Anoche un reportaje de Canal 13 dio a conocer los dramáticos testimonios de ex alumnos del Instituto Alonso de Ercilla, que apuntan a los profesores

Los hechos ocurridos en las décadas del '70 y '80 implican manoseos, sexo oral y violaciones, hasta dar leche en tapas de pisco durante campamentos.

Eneas Espinoza contó que el hermano Adolfo Fuentes, de origen español, "me obligaba a hacerle sexo oral, después a lavarme los dientes, asearme muy bien y después volver al grupo".

Jaime Concha relató que José Monasterio "me toma la mano y me lleva con las dos manos de él, me atrapa y me lleva hacia su cuerpo. Empieza a sobajearse, a frotarse con mi cuerpo de niño".

También dijo que Abel Pérez "coloca seguro en la puerta, se da vuelta y se transforma. Era como un depredador, como un oso que busca atacar. Me busca besar, sujetar".

Desde la congregación confirmaron que existen denuncias contra diez hermanos, cuatro de ellos muertos. Entre ellos está José Monasterio. Existen, además, otros cuatro sometidos a investigación canónica, como Adolfo Fuentes.

El delegado de la misión marista en Chile, Ernesto Reyes, enfatizó que "el ocultamiento es un elemento que fue un error institucional, que lo estamos enmendando fuertemente".

Un grupo de ex alumnos presentó una denuncia por asociación ilícita, acusando que existía una coordinación entre los religiosos.

"Es inimaginable que haya sido por casualidad", dijo el abogado de la Fundación para la Confianza, Juan Pablo Hermosilla.