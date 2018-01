[VIDEO] Daniela Aránguiz lloró de impotencia al ver a un niño encerrado en un auto

Daniela Aránguiz compartió un video en redes sociales que no sólo causó la indignación de los usuarios, sino también de ella. La esposa del "Mago" Valdivia publicó un corto video en Instagram donde aparece un niño encerrado dentro de un auto, acción repudiable que en ocasiones ha traído consecuencias fatales.

El hecho ocurrió en Viña del Mar y la ex "Mekano" se quedó junto al auto para que los padres del niño aparecieran, pero no lo hicieron nunca.

"De verdad hay cosas que no puedo creer actitudes de una madre ! Yo como mamá nunca dejaría a mi hijo de 1 año dentro del auto solo, mientras me voy a comer una pizza o etc !!! Que inconsciencia! dejar a un hijo es dejar a tu pierna a tu corazón! cómo existen minas así no merecen ser madres, 1 hora ese niño dentro de ese auto solo ya lloraba de impotencia", escribió la ex Mekano.