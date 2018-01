Hermana de Louise Turpin dijo que "crisis existencial" pudo llevar al matrimonio a encadenar a sus 13 hijos

14:50 Teresa Robinette relató que la pareja no bebía alcohol hasta que la madre de los niños cumplió 40 años. Ahí cambió todo, comenzaron a apostar en Las Vegas y a hacer cosas que nunca habían hecho.

A medida que avanza el juicio contra el matrimonio acusado de encadenar a sus 13 hijos y torturarlos en California, Estados Unidos, la familia más cercana ha entregado sus testimonios. Quienes por cierto desconocían lo que sucedía la interior del hogar norteamericano.

Uno de los últimos relatos, fue el de la hermana de Louise Turpin, Teresa Robinette, quien responsabilizó al alcohol y a la "crisis existencial" de la madre de los niños por todo lo que había sucedido.

Según ella, el matrimonio era abstemio hasta que Louise cumplió 40 años y entró en una crisis donde su única meta era hacer todo lo que no había hecho de joven.

"Louise nunca había tomado cerveza, fumado cigarrillos, tomado drogas o alguna cosa por el estilo en toda su vida. Un día cuando iba a cumplir los 40, me llamó y me dijo que se iba a tomar un trago con David. Cuando hablé con ella más tarde estaba borracha por primera vez en su vida. Eso me impactó mucho", dijo la hermana a Daily Mail.

Agregó también que el matrimonio comenzó a apostar en Las Vegas, donde iban solos y también cambiaron sus estilos de cortes de pelo.

Teresa además comentó en su hermana tenía pensado reunirse con otro hombre para tener sexo teniendo el consentimiento de su esposo. "Para mí fue algo extraño, algo que nunca haría", expresó.

El matrimonio enfrenta cadena perpetua y están acusados de 38 delitos en relación al encarcelamiento de sus hijos.