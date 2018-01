[VIDEO] Luchador de la WWE lanzó duras críticas contra Alexis Sánchez: "Es todo acerca del dinero"

El luchador irlandés Stephen Farrelly???, más conocido como Sheamus, lanzó duras críticas contra el chileno Alexis Sánchez, específicamente por su traspaso al Manchester United.

Sheamus de la WWE, no es fanático de ninguno de los clubes (tampoco del Arsenal), pero igualmente tuvo unas palabras para el tocopillano cuando le consultaron por el reciente fichaje.

"¿Quién? Pensé que Sánchez se retiró como hace 20 años., sostuvo el luchador profesional.

Sheamus relató que en los últimos días del tocopillano jugando por la camiseta del Arsenal dejó de esforzarse., dijo.

Y agregó, “Cuando vi por primera vez a Sánchez en Arsenal tuve mucho respeto, pero por todas estas cosas ahora no”.

Finalmente, agregó que el Arsenal está mucho mejor sin él, "”.

"Alexis Sánchez is like buying overpriced asparagus in bleedin' Whole Foods"@WWESheamus shoots on @Alexis_Sanchez transferring to Manchester United pic.twitter.com/zBa9PiWGgi