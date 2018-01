Exintegrante de t.A.T.u recibió reconocimiento del Movilh

La exintegrante del dueto ruso t.A.T.u, Lena Katina, se reunió este jueves con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), donde recibió un reconocimiento por apoyar los derechos de la comunidad LGBTI.

"Esto es un reconocimiento por su lucha por el lesbianismo y la liberación sexual. En Rusia se ha impedido durante 100 años hablar sobre la homosexualidad. La represión de este ex paraíso comunista se ha convertido en una gran prisión para las minorías”, dijo el presidente del área de Derechos Humanos de la organización, Rolando Jiménez.

La cantante está en nuestro país para presentarse mañana en el club Bal Le Duc, donde promocionará su nuevo disco "Esta soy yo", versión en español de su álbum debut en solitario, This Is Who I Am.

El primer acercamiento que tuvo el Movilh con la cantante fue en 2013, cuando Katina envió un mensaje de apoyo desde su país natal.

Esto se dio en medio de la votación del parlamento donde aprobaron por gran mayoría, la ley que impide las marchas del Orgullo, así como entregar y difundir cualquier mensaje positivo sobre la homosexualidad o la transexualidad durante un plazo de 100 años.