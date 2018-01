Gobierno y pugna entre Fiscalía y Carabineros: "Se va a tomar una decisión en función de cómo avancen las investigaciones

El ministro del Interior (S), Mahmud Aleuy, se refirió a la acusación de la fiscalía de La Araucanía, organismo que investiga a Carabineros por un supuesto montaje en la denominada "Operación Huracán"."El gobierno estima que debemos tener la conducta de no hacer juicios apresurados, hay que mantener los canales judiciales que establece la ley" dijo Aleuy.El subsecretario de Interior sostuvo que el gobierno solicitará un máximo de celeridad para el esclarecimento del caso, tanto a la indagatoria que lleva a cabo la Fiscalía, como para el sumario que fue ordenado por Carabineros."El gobierno va a tomar una decisión en función de cómo avancen las investigaciones, administrativa o judicial según corresponda" dijo Aleuy, quien además indicó que "mientras las investigaciones no avancen, no vamos a tomar ninguna decisión".La autoridad también planteó que el Ejecutivo, en su rol de querellante de la "Operación Huracán" se encuentra analizando la decisión de la Fiscalía de cerrar la investigación y solicitar el cierre de la causa."Si se llega a probar parte de los hechos, sea en el ámbito que se determine, el costo institucional va a ser muy alto para la institución que corresponda" dijo el ministro del Interior (S), en relación a las versiones contrapuestas entre la Fiscalía y Carabineros.Previo a las declaraciones de Aleuy , la portavoz del gobierno, Paula Narváez dijo que "de verificarse estos hechos, son tremendamente graves".